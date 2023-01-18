台達砸9.5億取得冠信電腦55%股權 強化資通訊設施

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（中央社記者韓婷婷台北18日電）台達電子今天宣布，為強化資通訊基礎設施技術布局，擬以約新台幣9.5億元，透過收購股份及認購新股方式，取得冠信電腦約2882萬5000股，將占其新股發行後約55%股權。

冠信電腦預計於交易完成後成為台達電的子公司。台達電表示，冠信為台灣專精於精簡型電腦（Thin Client）、極簡型電腦（Zero Client）、遠端電腦陣列（Remote PC Array）及管理軟體的軟硬體系統整合公司，具備業界領先的雲端運算產品開發及製造能力。

台達電表示，此次交易能強化台達在資通訊基礎設施的產品及技術布局，結合雙方研發資源提升系統整合能力，為加速智慧城市的數位轉型更添助力。

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台達基礎設施範疇執行副總裁鄭安表示，隨著物聯網、5G技術逐步成熟，加上近年疫情影響，資料量及運算需求將持續增加，資料中心及雲端系統的建置也將隨之大幅成長。冠信在雲端運算卓越的硬體、軟體設計及系統整合能力，將幫助台達建立更完整的資通訊基礎設施解決方案，更全面服務客戶需求。

冠信電腦總經理卓火土表示，雙方經營使命高度契合，同時都相當注重研發，並致力於提供更高效率的解決方案，加入台達相信可以進一步優化成本、擴大市場。（編輯：張均懋）1120118