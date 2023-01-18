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中華快遞工會醞釀罷工 全金聯呼籲資方速協商

2023/1/18 17:51
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（中央社記者謝方娪台北18日電）中華快遞勞資爭議再起，中華快遞工會14日通過投票，不排除春節前突襲罷工，全國金融業工會聯合總會今天呼籲中華快遞公司儘速與工會協商，一齊維護金融秩序穩定。

中華快遞員工2022年7月發動罷工順利爭取調薪，不過中華快遞工會近日抨擊，公司一手調薪、一手扣減員工績效獎金，讓員工全年總薪資反而減少。中華快遞工會14日發動罷工投票，最終高達83%員工同意罷工。

全金聯今天透過新聞稿表示，中華快遞是中華郵政轉投資的子公司，負責運送銀行各式票據，業務往來遍及部分銀行在全台的分支據點，對支撐金融秩序穩定至關重要，不過日曬雨淋跑車的中華快遞員工卻承受常年低薪。

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全金聯認為，金融秩序不該建立在低薪之上，中華快遞員工為金融業承擔許多辛苦工作，為穩定金融秩序，中華快遞公司應儘速與工會協商；若協商未果，中華快遞員工真的發起罷工，雖然會造成不便，但金融業勞工會全力聲援，因為低薪狀況必須改變。

全金聯並呼籲，中華快遞公司應考慮物價波動因素、民生用品萬物齊漲、基層員工經濟壓力，儘速與工會協商，以避免罷工發生，一齊維護金融秩序穩定，善盡企業社會責任。（編輯：張均懋）1120118

#中華快遞
#中華快遞工會
#全金聯
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