瑞昱第1季營運審慎保守 PC市況最慢第2季觸底反彈

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（中央社記者鍾榮峰台北19日電）網通晶片廠瑞昱今天下午表示，第1季營運展望謹慎保守，第1季PC出貨量預期下滑，最慢可望第2季看到觸底反彈。

瑞昱下午舉行線上法人說明會，展望第1季，瑞昱表示短期營運受總體經濟情勢影響，終端需求放緩，半導體產業持續庫存調整。加上中國COVID-19疫情解封變數與農曆春節影響下游工廠運作，第1季營運展望謹慎保守。

瑞昱預估，第1季營收將會是此波周期修正的低點，部分需求會在農曆春節年後回升，第2季預期會比第1季佳，下半年可望會比上半年好，下半年有機會看到需求端出現反轉，營運將回到正常季節性表現。

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展望PC市況，瑞昱指出，第1季PC出貨量預期下滑，但客戶端回應，今年PC市場出貨量將小幅下滑，最慢可望第2季看到觸底反彈。

瑞昱去年第4季合併營收新台幣217.6億元，較去年第3季下滑約26.9%，去年第4季稅後淨利21.3億元，季減49%，單季每股盈餘4.16元；去年全年合併營收1117.9億元，較前年成長6%，去年全年稅後淨利162億元，創歷史次高，去年每股盈餘31.62元。（編輯：潘羿菁）1120119