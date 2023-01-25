台灣小伙子突破外商主導金箍咒 風元自能搶風電大單

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工業工程專業的張仲濤，大學畢業即進入風機大廠Vestas擔任葉片技師，歷練3年決定獨立門戶，希望能為台灣離岸風電產業盡一份心。（風元自能科技創辦人張仲濤提供）中央社記者曾智怡傳真 112年1月25日

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（中央社記者曾智怡台北25日電）台灣離岸風電迎來建置爆發期，曾在全球風機大廠Vestas服務的張仲濤，膽大野心大的他，瞄準未來運維商機，25歲獨立門戶，然而創立初期虧損逾千萬，被迫賣房還債，最後透過台電、台泥案場實績，順利讓風機巨擘主動尋求合作。

從空中向下俯瞰，一支支風機矗立於台灣西岸近海，巨大葉片迎風轉動，台灣離岸風電走過示範、潛力場址階段，正式邁入區塊開發戰國時代，2026至2035年間，接棒完工併網的風場共30座，累計裝置容量達20.6GW。

但風場完工只是第一步，一座風場營運期至少25年，要維持穩定發電，運維品質成關鍵。

●離岸風電運維就像汽車保固 原廠認證才能接案

風元自能科技（First Energy）擁有風機葉片維修、風場數據監測系統建置專業，創辦人張仲濤接受中央社專訪表示，風機運維就像汽車產業，只要在保固年限內，都是原廠負責維修，過了保固期，則可交由第三方廠商執行。

不一樣的是，「汽車保養廠可以一直開，因為汽車是消耗品，但風場每分每秒都靠發電賺錢，所以副廠技師一定要有原廠等級，開發商才會信任你」。

「原廠等級」是風元自能科技利基，因為張仲濤在創業前，曾在風機大廠Vestas工作，歷練過葉片技師、葉片專家、通訊工程師等職位，每一風機型號都被他摸透，他笑說，「我的確做得還不錯」，但並沒有在高薪安逸的舒適圈待太久，「因為想幫產業解決痛點」。

張仲濤觀察到，國內風場通訊系統品質尚待精進，風機葉片也都仰賴人工吊繩索至80公尺執行高空作業，工作風險高，難道無法像國外一樣，使用無人機巡檢，降低工作危害。

風元自能科技自2020年7月成立至今，持續透過陸域風場練兵，除了負責台電陸域風機葉片檢查，也協助台泥風電案場建置資訊採集監控系統（SKADA）。圖為台泥案場。（風元自能科技創辦人張仲濤提供）中央社記者曾智怡傳真 112年1月25日

●曾虧逾千萬只能賣房還債 遇貴人援助資金不斷炊

2019年，25歲的他毅然決然離開大廠自立門戶，「那時年紀較小，以為只要把東西做更好就會有人買單」，未料打進外商供應鏈如登天般困難，「沒有record （實績）沒有合約」，且離岸風電為重資本行業， 創業一年多賠逾千萬，還賣掉一棟房子還債。

正當張仲濤已走投無路，打算回鍋外商，一名天使投資人敲門，不僅到處奔走、協助他解決所有債務，也調整公司方向策略，增資以後，公司活下來了。

這名投資人是張仲濤口中的「貴人」，現任風元自能科技董事長許明廉，他曾任華碩產品總監，現在是一名專業經理人，在能源、資源再生等產業投資有成。

除了是「給年輕人機會」，許明廉分析，綠能趨勢不可擋，以需求面來看，「現在全台灣綠電都給台積電也不夠，它蓋一座新廠，可能就要消耗台南市總用電量」；加上台灣離岸風電技術來自國外，疫情嚴峻時，技師來台隔離14天薪水照算，外派另有其他加給，成本太高，長期運維人力一定要在地供應。

風場投資動輒數百、上千億，張仲濤不諱言，台灣離岸風場由外商主導，背後是財團、銀行、保險公司，對下包商要求之嚴格，廠商一定要具備專業能力、證照、ISO認證等，才有可能接到單、共享綠電收益。

「在全部都是外商的產業要占一席之地，沒這麼容易，它需要一個過程，讓外商看到你的技術」，許明廉說。

離岸風電人才相當缺乏，風元自能董事長許明廉（圖）表示，「我們要用科技方式降低人力需求」，包含透過AI人工智慧判讀無人機空拍畫面，建置SKADA系統。中央社記者謝佳璋攝 112年1月25日

●疫情阻礙外籍技師來台 風元自能趁勢布局離岸風場

為了不再被當成nobody，風元自能科技從陸域風場開始練兵，從台電陸域風機葉片維修，到協助台泥陸域風電案場建置資訊採集監控系統（SKADA），步步建構外商最重視的「標準化流程」。受疫情侵擾，船舶、外籍技師來台受阻，團隊也支援天豐新能源允能風場等建置工作，累積實績，同時拓展人脈。

去年，張仲濤在法國友人轉介下，和一家風機大廠高層搭上線，一拍即合，區塊開發階段百支風機葉片檢查的大單即將到手，待公司今年完成ISO認證後，雙方就可「名正言順」展開合作。

穩紮穩打之下，風元自能科技營業額穩定成長，今年營收估破千萬元，目前公司核心員工約10名，包含葉片技師、空拍手（操作無人機）、研發工程師、軟體工程師等。

●「三高」工作環境又要懂英文 沒年薪百萬請不到人

維運技師人力將按業務量適度增加，許明廉直言，一年沒百萬不可能請得到人，目前公司的4個運維技師都是挖角而來，「也有20幾歲的年輕人訓練完，就被外商挖角走，我們變黃埔軍校」，他苦笑。

「我們薪水根本比不上外商，找不到人一直都是重點，這是整個產業的問題」，張仲濤不諱言，在風場工作要忍受高空、高溫、高壓、粉塵，又要具備一定程度英文能力，以及基本電機電子水準，「結合以上專業的人，為什麼不去半導體產業就好？」

台灣離岸風電進入區塊開發階段，2026年起，每年有3座風場完工，屆時若本土運維人力不足，恐只能砸大錢請國外技師來台。

「所以我們要用科技方式降低人力需求」，包含透過AI判讀無人機空拍畫面，建置SKADA系統；許明廉提到，公司有申請能源局能專計畫，研究傳動鏈偵測，在風機齒輪、軸承處安裝感測器，當風機狀態異常，就會提前預警減少出事率，預計裝設在台泥風電案場。

張仲濤指出，台泥彰濱風力發電站2021年曾發生設備故障，因缺貨關係，2022年才修好；一支風機一年發電收益約新台幣2千多萬，停機近半年，「1千萬就沒了」，機會成本加上維修人力與材料成本，損失可觀，科技投資有其必要。

風元自能科技深知「1加1的力量大於2」，除了攜手國內廠商，在自動化設備、葉片底漆等領域展開合作，也和海洋大學教授合作海底腐蝕監測，儲備水下運維技術；不只要搶得國內運維先機，張仲濤透露，公司也規劃技術輸出藍圖，首站為美國，將提供SKADA系統建置服務。

「台灣本來就不會比人家差，我們只是從零開始而已」，2人有信心地說。（編輯：潘羿菁、楊凱翔）1120125