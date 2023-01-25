投資詐騙花樣多 金管會提醒防詐3不3要

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（中央社記者謝方娪台北25日電）詐騙集團時常冒用財經專家名義成立投資群組進行詐騙，金管會提醒民眾切記「防詐3不3要」，不聽信來源不明的訊息、不加入陌生投資群組、不用保證獲利App或投資理財網站，及要警覺、要查證、要報警。

近期民眾頻頻向金管會反映，有不肖業者冒用合法金融機構或財經專家學者名義成立投資群組，誘騙投資人至非法交易平台進行投資，再出具假造的金管會公文詐騙投資款項。

金管會今天發布新聞稿提醒投資人務必提高防詐意識、小心網路投資詐騙，投資理財前應先做好停看聽，審慎確認所做投資或交易是透過合法金融機構進行、且投資款項是匯至金融機構帳戶而非其他公司或個人帳戶，以維護自身投資權益及保障財產安全。

面對投資詐騙頻傳，金管會透過3招防範，第一，金管會證券期貨局及證券期貨相關公會網站已設置防詐騙宣導專區，提供投資人金融詐騙態樣及合法業者名單等內容；第二，金管會設立反詐騙諮詢專線，由投保中心提供反詐騙法律諮詢服務；第三，證券商公會、投信投顧公會及期貨商公會均會提供合法業者查詢服務。

此外，金管會督導證券期貨周邊單位加強教育宣導，提升投資人識詐能力，並提醒投資人對社群媒體有關股市或投資貼文內容應審慎研判，以免遭受金融投資詐騙損害。

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金管會再次提醒投資人，網路投資群組詐騙多，切勿相信及隨意加連結，並切記「防詐3不3要」，即不聽信來源不明的訊息、不加入陌生投資群組、不用保證獲利App或投資理財網站，及要警覺、要查證、要報警。

金管會指出，投資人若遭遇詐騙，可檢具相關具體事證向內政部警政署反詐欺專線165或司法檢調機關提出檢舉，或提供金管會轉請檢調單位查辦。（編輯：楊凱翔）1120125