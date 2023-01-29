零組件廠掌握趨勢逆風高飛 營運具再戰新高潛力

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（中央社記者韓婷婷台北29日電）2022年在俄烏戰爭、疫情、高通膨、升息等利空衝擊下，零組件廠包括台達電、信邦、嘉澤、系統電、新普等營運再創高峰；2023年面臨大環境經濟下行，這幾家企業仍將是逆勢挑戰業績新高的潛力族群。

電源供應器龍頭廠商台達電表示，電動車、自動化、資料中心、智能樓宇都是中長期明確的趨勢，預期2023年營運仍可望成長，其中，電動車進入快速成長期，台達電接下來的挑戰是如何應付需求。

法人看好台達電深耕超過10年的電動車事業開花結果，來自車載的零組件產品營收成長動能將超過5成；其他包括伺服器電源也有2成的成長動能，樓宇自動化事業則有望在全球大解封下重啟動能。

信邦為國內連接線組製造及連接器代理買賣廠商，產品終端運用含蓋綠能、工業、通訊、醫療及車用，客戶多為國際知名大廠。由於信邦產品涵蓋的產業相當廣，且多數掌握大趨勢產業，2022年營收達新台幣308.86億元，較2021年成長20.21%，為2010年以來連續第13年改寫營收新高紀錄，今年可望持續再戰新高。

展望2023年，信邦表示，雖然整體經濟環境尚不穩定，但看好風電、電動車等綠能相關產品動能，2023年維持雙位數成長目標不變。

連接器廠嘉澤是英特爾及超微（AMD）處理器Socket供應商，主要產品是處理器Socket與記憶體插槽，應用於伺服器、桌機、筆記型電腦、電腦周邊等。2022年前3季每股已賺進45.17元，年增率高達89.6%。

展望2023年，儘管市場揣測載板大廠下修資本支出，以及美系半導體大廠高階訂單不如預期，將衝擊嘉澤訂單，但法人仍看好嘉澤在CPU Sockets及連接器規格升級趨勢中處於有利競爭格局，新伺服器平台帶動下，2023年依舊樂觀看待。

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系統電子布局胎壓偵測器TPMS、儲能與工業車聯網三大事業體，成效逐步顯現，隨著產業進入高速成長期，2023年因應潛在客戶需求，持續擴充產能並推出新產品，將推動整體營運持續創高。

電池組裝大廠新普在既有筆電市場穩定下，持續擴展應用領域，包括電動二輪車、Data Center等都繳出亮眼成績，在規模經濟效益下，近幾年營收獲利也屢創新高；累計2022年前3季每股賺進29.57元，逼近3個股本，再創歷史新紀錄，展望2023年，持續成長依舊是挑戰目標。（編輯：張良知）1120129