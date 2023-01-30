上市公司重分類 證交所：盼今年6月實施

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（中央社記者潘智義台北30日電）台灣證券交易所董事長林修銘今天表示，上市公司股票重分類預計在3月初完成規劃，盼6月能夠實施，以利投資人選擇投資標的，並透過引資招商，讓國際資金進到台灣。

林修銘在「112年證券暨期貨業癸卯年新春團拜」受訪時指出，上市公司股票重新分類將新增數位科技類、綠能類，現有部分也可能把運動休閒、家居生活類獨立出來。

對於上市公司重新分類的依據，他指出，將以營收占比做為分類重要的考量，但新創公司仍以市值為主要取捨標準；股票重分類將可加速集團公司轉型。

對於鴻海等科技廠商發展數位經濟，林修銘認為，將帶動電子商務發展，不論當前及未來產業發展，資本市場永遠支持產業，讓國內外投資者給上市公司更高的估值。

林修銘解釋，目前供應鏈已改變，過去講全球化是成本考量，現在則是台積電到美國等重要國家設廠，這已經是改變不了的趨勢，必須貼近客戶，但台積電最重要技術仍留在台灣。

林修銘直言，不只鴻海，很多科技公司都在轉型，例如佳世達、宏碁也有很多小金雞，可透過創新板、上市公司重分類來進行籌資，提高估值。（編輯：張良知）1120130