上櫃公司董事酬金 穩懋等3家逾千萬元

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（中央社記者韓婷婷台北31日電）櫃買中心公布110年度上櫃公司董事酬金資料，穩懋續居冠軍，每位董事平均領新台幣1435萬元，超過千萬元酬金的還有康和證及世界共3家；不過神盾及西勝營運虧損，董事平均酬金仍逾百萬元。

根據公開資訊觀測站揭露110年度合併報表董事酬金實際支領情形，穩懋平均每位董事酬金1435萬元居冠，康和證以1118萬元居次，世界先進1031萬元位居第3名；3家公司110年每股盈餘（EPS）分別為12.9元、2.33元及7.21元。

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櫃買中心統計，平均每位董事酬金超過500萬元的上櫃公司有20家，其中半導體業就占了9家最多，金融業有4家，包括宏遠證、福邦證、元大期貨都上榜；另外還有文創的橘子也進榜。

至於110年稅後虧損而平均董監事酬金增加的公司，平均每位董監事酬金前5名依序為神盾295.4萬元、西勝131.7萬元、新鉅科94.2萬元、誠品生活77.8萬元及昱泉73.6萬元；其中，西勝、誠品生活董事酬金總額則是減少。（編輯：張良知）1120131