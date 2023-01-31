新內閣上任 環團籲經濟部制定合理工業電價

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（中央社記者鄭鴻達台北31日電）內閣今天交接，多個環團今天向新任閣揆陳建仁訴求重組「台灣健康內閣」，也呼籲留任的經濟部長王美花儘速檢討用電大戶條款、制定合理工業電價，也應督促科技大廠負起能源轉型責任，投資綠電、自發綠電。

綠色和平基金會、台灣蠻野心足生態協會、看守台灣協會、台中市爭好氣聯盟、台灣健康空氣行動聯盟等多個環團，今天前往經濟部大門舉行記者會，對陳建仁、王美花提出訴求。

台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政指出，「氣候變遷因應法」明定台灣應在2050年達成溫室氣體淨零排放，但事實上2022年台灣工業指數、製造業指數雙雙創下新高，除帶動台灣工業部門生產與獲利顯著成長，用電量也屢創歷史新高。

陳憲政強調，經濟部預估到2028年，用電量將年增約2.3%，他呼籲經濟部應拿出具體作為，除制定合理工業電價，作為推動能源轉型、節能減碳及促進產業轉型的重要政策工具，也應督促科技大廠不只購買綠電，更應擔負起能源轉型責任，投資綠電、自發綠電。

綠色和平氣候與能源專案主任洪昇邦指出，台灣近半電力被以低於成本的價格供應給用電大戶，且需求年年急漲，但在用電大戶享受大量低電價經濟紅利的背後，為台灣付出的再生能源責任遠不及其自身用電量的1%。

洪昇邦強調，環團要求新內閣應重拾能源轉型承諾，立即要求經濟部速修「用電大戶條款」，讓用電大戶背負起應有的再生能源責任，包括在2030年至少自行開發3成以上再生能源，盼新內閣勿再縱容用電大戶拖累台灣減碳進度。

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看守台灣協會秘書長謝和霖則表示，目前的氣候急遽變遷、生態多樣性減少、自然資源枯竭等多重環境危機，都是源於褐色產業的大量生產、大量消費、大量廢棄的褐色經濟模式一直放大的結果。

謝和霖認為，政府若能控管褐色產業規模，亦即用水、用電及廢棄物總量能管制逐年減量，同時輔導產業褐轉綠，投入節能、儲能、生態觀光與有機農業等產業，不只產業不會有生計問題，環境品質更可因此改善。（編輯：林淑媛）1120131