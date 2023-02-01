台灣走向經貿外交 龔明鑫：半導體5G有很大合作空間

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（中央社記者潘姿羽台北1日電）疫情期間，台灣科技實力受到全球矚目，國發會主委龔明鑫指出，其實不只半導體，台灣在5G、智慧城市等領域也有亮眼表現，有助於台灣走向經貿外交，透過產業合作達到雙方互利的成果。

龔明鑫今天於Yahoo TV「齊有此理」節目專訪時，細數台灣經濟成果，他表示，以前台灣經濟成長都在談「保1」，但隨著政府推動五加二創新產業、六大核心戰略產業，加上先前端出投資台灣三大方案，台灣經濟體質已經改變，不只境外資金回台、外商積極投資台灣，產業也持續轉型，近幾年經濟表現明顯轉佳。

龔明鑫進一步指出，台灣可望與國際形成強韌供應鏈，以5G為例，講的是開放式架構，可應用於垂直領域如智慧城市，這對台灣而言很有利，因為可以有很多創新，此時台灣跟美國合作，就能發揮關鍵力量，也能平衡歐洲與中國在通信的影響力，「所以美國當然要跟台灣合作」。

此外，各國爭相與台灣半導體產業結盟，頻向台積電招手，龔明鑫表示，可以預期未來20至30年，對半導體的需求只會增加、不會減少，但整個半導體供應鏈從IC設計、製造、封裝測試到後端應用，產業鏈非常長，每個國家參與的部分不一樣，不同國家條件不同、合作方式也不一樣。

主持人詢問，近期外交部政務次長人事出爐，由經貿背景的中經院WTO及RTA中心資深副執行長李淳接任，是否意味台灣外交將走出新的路線，也就是經貿外交。

龔明鑫說，目前看起來的確是這樣，台灣對外經貿關係一是靠經貿談判，這部分會持續進行，台美21世紀貿易倡議第一波議題談得差不多，早收可能也快簽了；另一部分，台灣產業及科技實力非常強，而且眾所矚目，包括半導體、5G以及其他產業，確實跟其他國家有很大合作空間，「產業合作是雙方互利、長長久久，這非常好」。

龔明鑫特別指出，其實很多國家對台灣第一印象並非科技能力強，他出訪中東歐時，發現對方對台灣的第一印象是台灣與他們共享民主自由的共同價值，其次才是產業上可以有良善循環。

另外，主持人關注矽谷吹起裁員風潮，台灣是否會有同樣情況，龔明鑫認為不至於如此，台灣處在庫存去化階段，這是短期現象，預估下半年慢慢好轉、訂單會回來；這也是現在製造業不太願意裁員的原因，因為人力釋出後，馬上會被觀光等內需產業吸收，到時要再把人找回來會有點辛苦。

龔明鑫並對基本工資議題表達看法，他指出，總統蔡英文上任後，堅持每年都調漲基本工資，即使在先前狀況惡劣時還是有調，就他自己的觀點，也認為應該每年都要調。

至於基本工資上漲是否會被通膨吃掉漲幅，龔明鑫表示，基本工資調幅基本上都會比物價水準要高。（編輯：翟思嘉）1120201