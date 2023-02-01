房市降溫 12月建築貸款餘額年增率創3年半新低

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（中央社記者潘姿羽台北1日電）房市有感降溫，不只民眾購屋意願下滑，建商推案信心也跟著冷卻。中央銀行今天公布去年12月房貸與建築貸款餘額，年增率雙雙下滑，且分別創下近3年及3年半的最低增速。

中央銀行今天公布2022年12月房貸餘額新台幣9兆3773億元，月增569億元，年增率更是連續9個月下滑、降至6.52%，創下2020年3月以來最低紀錄。

央行官員分析，央行升息加上政府打炒房政策持續發酵，近幾個月六都建物買賣移轉棟數均呈負成長，顯示房市逐漸降溫。

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素有建商信心風向球之稱的建築貸款餘額反映同樣趨勢，12月建築貸款餘額3兆979億元，月增141億元，不只增額持續縮水，年增率10.31%也創下2019年7月以來的新低。

央行官員指出，建商推案考量的因素很多，除了原物料價格、工資費用上漲，房市降溫也讓民眾購屋意願趨於保守，而且台灣整體景氣放緩，存在下行風險；建商從成本面、政策面以及經濟基本面綜合考量之下，推案及規劃轉趨審慎，使得建築貸款餘額增速延續放緩趨勢，甚至再創波段低點。（編輯：張均懋）1120201