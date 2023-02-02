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合庫金雷仲達：Fed上半年可能停止升息

2023/2/2 23:01
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（中央社記者張璦台北2日電）合庫金控董事長雷仲達今天分析，美國聯準會（Fed）現已升息18碼、效果逐漸顯現，由於「沒人願意把整個經濟打趴」，預估聯準會貨幣決策將轉趨審慎，今年上半年可能停止升息，經濟可以稍微「喘口氣」。

雷仲達今天接受媒體聯訪表示，起初各界對今年經濟有點不放心，但國際貨幣基金（IMF）上修全球經濟成長，意味看到「最近物價好像有下來，消費量能有起來」。

雷仲達說，他原認為今年經濟或許會比去年稍微差一點，下半年經濟可能優於上半年，但根據IMF最新看法，今年不見得會比去年差，美國升息循環上半年可能會結束，經濟可望稍微「喘口氣」，現在他對經濟前景是持比較樂觀態度。

聯準會這波升息循環已調高利率18碼，雷仲達認為，逐漸看到成效，但有時升息帶來的影響會延遲，聯準會等各國央行不會想把經濟「打趴」，將開始轉趨審慎、且戰且走；如果後續勞動市場、薪資水準都看到一些效果，再次收斂升息幅度或直接停止升息，都不無可能。

房市展望方面，雷仲達說，量縮是可以確定的，儘管建材成本有降下來，但缺工問題仍在，土地價格還是偏高，降價空間不會很大，要低到讓年輕人買得起房子、不太可能，價格下跌幅度則視各地區，比如蛋黃區難有降價空間。

雷仲達分析，今年房市仍存在買賣雙方對於價格的認知有差距、政府打炒房政策是否見效、房貸利率提高，以及「平均地權條例」部分條文修正通過等4大不確定性；他認為，「平均地權條例」修正限制私法人購屋，將對豪宅市場帶來一定程度影響。（編輯：林克倫）1120202

#雷仲達
#聯準會
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