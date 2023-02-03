八貫1月營收2.46億創同期新高 首季產能持續滿載

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（中央社記者賴言曦台北3日電）熱塑性聚氨酯（TPU）機能布暨成品廠八貫表示，今年1月營收新台幣2.46億元，年增16.86%；展望後市，戶外休閒前景雖尚未明朗，但醫療、航太救生、軍工需求都較過去攀升，隨產品組合結構優化，有助穩健營運表現。

八貫指出，今年1月營收創下歷史同期新高，由於今年首季產能持續保持滿載，因此第1季營收有望與去年第4季表現相當。

產品組合方面，八貫說明，去年接獲的軍用裝備防彈背心外罩訂單，因穩健出貨，推升今年1月軍工產品線占比達12.52%新高，同時使戶外產品線占營收比重下降至44%。

另外，今年1月醫療與航太救生合計占營收比重攀升至43.1%，高過去年全年的37.8%。

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八貫表示，八貫深耕TPU機能布料市場，多年布局醫療與航太救生有成，1月兩大產品線業績與去年同期相比，皆呈現雙位數成長，且目前在手訂單能見度仍樂觀，農曆春節後也有不少客戶陸續來訪，並將積極著手後續訂單需求及新產品開發討論。

八貫指出，公司未來也將積極在戶外、醫療與航太救生等3大產品線外，開發更多的新產品應用，以期增加產品組合廣度。（編輯：楊凱翔）1120203