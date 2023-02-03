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創意今年營收看增2位數 每股純益可望續創新高

2023/2/3 15:06
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（中央社記者張建中新竹3日電）IC設計服務廠創意今年營運展望樂觀，預期全年營收可望成長2位數百分比，客戶委託設計（NRE）及量產業務將同步成長，每股純益將優於去年的新台幣27.69元水準，續創新高。

創意下午召開法人說明會，創意預期，今年第1季營收將較去年第4季下滑2位數百分比，不過，將較去年同期成長2位數百分比。

創意財務長錢培倫進一步表示，第1季營收不會低於去年第3季的60.61億元水準，將較去年同期成長逾34%。NRE業績將季減2位數百分比，量產業績將季減約17%至19%。

創意總經理戴尚義說，儘管今年上半年IC設計廠營運比較辛苦，不過，客戶依然勇於下單，創意下半年業績可望優於上半年，有信心全年營運成長。

錢培倫預期，今年總營收可望成長2位數百分比，NRE及量產業績將同步成長2位數百分比水準，固態硬碟（SSD）及網路產品是主要動能。

因量產業績成長將高於NRE，錢培倫表示，隨著毛利率較高的NRE營收比重可能下滑，今年整體毛利率將較去年下降數個百分點，不過，每股純益仍將高於去年水準。（編輯：趙蔚蘭）1120203

#錢培倫
#戴尚義
#NRE
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