工業、新能源車加持 貿聯今年營運逐季成長可期

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（中央社記者韓婷婷台北3日電）貿聯-KY表示，受到IT相關產品持續消化庫存影響，上半年相對辛苦，不過在半導體設備、醫療等工業用及新能源運輸需求挹注下，今年整體營運逐季成長態勢可期，目標是雙位數成長，續創新高。

貿聯今天舉行新春記者會，董事長梁華哲表示，工業用、新能源運輸、數據中心、高價值電器是集團長期發展的四大主軸。集團鎖定歐洲、北美、東亞及東南亞四大區域，目前在工業用已經居領導地位，未來不排除持續透過併購模式擴大四大戰略產品，目前是站穩四大戰略區域的產業領導者。

梁華哲表示，今年上半年的確會比較辛苦，消費性產品相對有壓力，四大營運主軸看來相對穩定，半導體設備應用將進入開花結果期，預期會有不錯的表現，已順利打入全球前4大設備商，醫療也有新斬獲，其中西門子已擠進貿聯前3大客戶之列。

貿聯總經理鄧劍華表示，包括資本設備、工廠自動化、醫療儀器等工業用產品營收貢獻已從2020年的16%持續成長，2021年來到19%，2022年前3季已拉升至37%，今年預計持續成長。

鄧劍華表示，工業用事業由於終端市場涵蓋廣，增長潛力高，客戶黏著度高，屬高度客制化產品，隨著產品比重拉高有助整體毛利率表現。

新能源運輸部分，貿聯是特斯拉電源管理線束主力供應商，除消費型電動車外，也有商業應用上的運輸，包括點對點運送、倉儲物流。梁華哲表示，EV目前進入百家爭鳴，隨著客戶持續壯大並做全球布局，目前還有努力空間，車用規模會繼續擴大，另外，歐洲高速鐵路也已占有一定地位，相關基礎設施也具穩定成長動能。

貿聯從2016年以來一路透過購併擴大規模，主要著重工業用、新能源運輸、數據中心及高價值電器四大長期發展動能。2016年至2022年，不含收購事業，營收年均複合成長16.36%，計入收購事業後，年均複合成長率30.09%，其中去年完成併購德商LEONI AG旗下的工業應用事業群（INBG）發揮效益，全年營收達536.62億元，年增87.08%，創歷史新高。（編輯：張均懋）1120203