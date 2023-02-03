宏碁：已見消費信心回溫 台灣區今年業績拚逐季成長

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（中央社記者吳家豪台北3日電）電腦品牌廠宏碁泛亞營運總部台灣區營運長張世欣今天表示，通貨膨脹影響仍在，宏碁持續觀望是否漲價；1月已看到消費信心回溫，加上商用專案挹注，今年台灣區業績將力拚逐季成長，下半年業績年增率有望轉正。

張世欣出席宏碁新品體驗會表示，去年第2季受惠COVID-19疫情紅利、政府「生生有平板」專案出貨，帶動台灣區整體業績，但第4季市場需求轉弱，宏碁台灣區去年全年業績成長高個位數百分比（約7%至9%），未達到原設定年增雙位數百分比的目標。

展望今年營運，張世欣說，將保持審慎樂觀態度，通膨影響還是存在，預期第1季是全年谷底，上半年業績可能年減個位數百分比；由於今年第4季進入選舉旺季，商用專案大多提前到第2季至第3季出貨，加上開學季需求，預期宏碁台灣區今年下半年業績將優於去年同期。

張世欣提到，過去2到3年受疫情影響，很少舉辦大型電競實體活動，難以營造電競熱潮，現在各國陸續解封後，期待下半年電競需求能回溫。

在新事業方面，張世欣指出，去年宏碁透過「班班有冷氣」標案，將能源管理方案導入3個縣市超過500所學校，帶來不錯業績。今年重心轉往企業應用，協助企業導入能源管理解決方案、規劃改善計畫，並提供永續諮詢。

他強調，未來宏碁在台灣發展的新創方向，將著墨生產、生活、安全、能源等4大領域，持續結合軟硬體打造相關解決方案。

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宏碁今天另公布多款新產品上市消息，旗下首款搭載第13代Intel Core處理器的輕薄筆電Swift 14重量僅1.2公斤，獲得Intel Evo認證，可即時喚醒，電池續航力長達16小時，可在30分鐘內快速充電產生超過4小時的電池電量，預計2月中旬開賣。

其他新產品，包括電競筆電Predator Helios 16、Helios 18將於2月下旬開賣，可攜式智慧音箱Acer Halo Swing預計3月上市，結合健身車及辦公桌的eKinekt BD 3酷騎桌已在網路商城開放預購。（編輯：林克倫）1120203