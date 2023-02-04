客戶調庫存 群電1月營收年減26%

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（中央社記者韓婷婷台北4日電）群光電能公布2023年1月自結合併營收新台幣26.51億元，年減26.8%，月減12.51%；群電表示，主要因客戶庫存調整，加上農曆春節假期影響工作天數。

群電表示，受到總體經濟影響，品牌客戶現階段以調整庫存為首要目標，因此今年首季的淡季效應將較往年明顯。但隨著供應鏈庫存的積極去化，需求有望在第2季後逐季回溫，預期營收有望在第1季落底後逐季往上。

群電指出，根據研調機構數據，2022年全球筆電出貨量年減逾2成，是充滿挑戰的一年，群電仍透過產品組合的優化，維持全年營運的穩健。但2023年一開年的市況的確給了一個「震撼教育」。

展望後續營運，群電表示，年初的市況敦促經營團隊更加戒慎恐懼；不過，今年大部分研調機構預估全年筆電出貨將呈現中個位數（4%至6%）衰退，跟去年相比衰退幅度已相對溫和。群電將持續推展高附加價值的雲端智能產品，透過庫存管理以及資源最適化，力拚全年營收獲利再成長。

針對全球政經情勢，群電強調，企業需要以更多元的布局及更快速的節奏因應。考量客戶對供應鏈風險分散的要求，群電已加快泰國自建廠房的速度，新廠房位於曼谷東南方，廠房設計為6層樓高，預計產線開滿後，產能占比將來到全公司3成左右。

群電泰國新廠將鎖定AIoT、通訊、伺服器電源以及直接輸美的相關產品，預計下半年開始量產。（編輯：楊蘭軒）1120204