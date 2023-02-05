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鴻海1月營收創同期新高 年增近5成

2023/2/5 16:24
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（中央社記者江明晏台北5日電）鴻海1月營收新台幣6604億元，月增4.93%，年增48.15%，創歷年同期新高，鴻海表示，因鄭州廠區恢復正常生產狀態、出貨提升，故1月營收呈現月對月成長。

鴻海今天公布1月營收6604億元，月增4.93%，年增48.15%，創歷年同期新高，歷年次高紀錄為2021年1月的5002億元。鴻海表示，因鄭州廠區恢復正常生產狀態、出貨提升，故1月營收呈現月對月成長。

鴻海1月營收6604億元，月增4.93%，其中「消費智能產品類別」及「電腦終端產品類別」仍維持成長，「雲端網路產品類別」及「元件及其他產品類別」則有衰退情況。

鴻海進一步說，「消費智能產品類別」因鄭州廠區恢復正常生產狀態，此類產品出貨提升，故營收表現月對月及年對年皆有強勁雙位數成長。「電腦終端產品類別」2023年料況供應較2022年同期改善，且客戶拉貨動能較大，故本類別年對年有強勁雙位數成長，月對月也有顯著成長。

展望今年第一季，鴻海指出，1月營收達成率略高，故2023年第一季營運展望將可達到外界預期。（編輯：翟思嘉）1120205

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