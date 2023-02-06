國光生：今年國際代工訂單倍增 腸病毒疫苗前進東協

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（中央社記者韓婷婷台北6日電）國光生技董事長詹啟賢表示，受惠於流感疫苗外銷東歐順利，今年國際代工訂單跳躍式倍增；旗下安特羅腸病毒疫苗積極布局東協，已有多個國際公司積極洽談，其中已與越南國營疫苗公司簽合作備忘錄。

國光生技集團今天舉行春酒，安特羅腸病毒疫苗在兔年開春報喜，取得台灣第一個腸病毒疫苗本土自主研發量產成功的藥證，對1998年4月台灣爆發腸病毒時，當年任衛生署署長的詹啟賢而言別具意義。

安特羅腸病毒71型疫苗歷經13年、耗費新台幣15億元，在兔年春節期間獲衛福部食品藥物管理署（TFDA）審查通過取得藥證，「對我而言是感情上的交待，有如釋重擔的感覺」，詹啟賢說。

他進一步表示，已有多個國際公司積極洽談，可望透過臨床試驗進入東協各國逐步拓展海外市場。

安特羅生技總經理張哲瑋表示，規劃腸病毒疫苗第2季在台灣出貨，預計今年將生產15萬劑，將以自費市場為主。

安特羅腸病毒疫苗也在越南進行三期臨床試驗，並與越南國營最大疫苗公司簽訂腸病毒疫苗銷售合作備忘錄，目前估計在2025年上市。

張哲瑋表示，安特羅腸病毒疫苗已取得清真認證，進入東協市場將具優勢，目標更鎖定一年超過2000萬劑的亞洲嬰幼兒市場，下一步將策略布局中國大陸市場。此外，安特羅預計在今年第3季送件申請掛牌上市。

另外，受惠於流感疫苗外銷東歐順利，以及去年第2條自動化無菌充填包裝線通過歐盟查廠認證，國光生技今年國際代工訂單跳躍式倍增，持續成長動能，全年營收穩健成長可期。

韓國SCD黃斑部病變眼藥合作案，去年國光已提前完成製程開發，若一切順利，今年下半年有機會進入商業量產階段。（編輯：潘羿菁）1120206