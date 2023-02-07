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國產1月營收14.23億元 布局台中精華發展地區

2023/2/7 10:53
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（中央社記者賴言曦台北7日電）國產建材實業今年1月營收新台幣14.23億元、年減26.67%。展望後市，國產表示，位於台中市的太平廠近日營運啟動，與台中廠、大雅廠形成營運鐵三角，布局範圍幾乎包含台中市精華發展區域。

針對今年1月營收遜於去年同期，國產說明，主因是今年農曆春節假期長達10天。1月國內混凝土平均每天出貨量超過2萬立方公尺，超越去年12月的平均每天1.7萬多立方公尺，帶動國內本業1月營收達到12.39億元。

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展望2023年，國產表示，隨著科技大廠持續在台建廠，加上前瞻建設、軌道建設帶動需求，位於台中市的國產建材太平廠日前正式舉辦營運啟動典禮，與台中廠、大雅廠形成營運鐵三角。

國產表示，在台中市的布局，除了可因應科技業建廠的需求，也能覆蓋過去較難掌握的台中市東邊地區，如干城重劃區、太平、霧峰和南投草屯等，往北供應市場可涵蓋大北屯重劃區、潭子、豐原，往南到台中高鐵等周邊重劃區，讓營運版圖幾乎涵蓋大台中的精華發展區域，挹注業績。（編輯：楊蘭軒）1120207

#台中市
#台中廠
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