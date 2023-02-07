春節長假加景氣趨緩 封測廠1月營收創近年低點

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（中央社記者鍾榮峰台北7日電）半導體封測廠陸續公布1月營收，受到農曆春節長假工作天數少，及市況景氣放緩影響，包括力成、超豐、頎邦、華泰等營收均創近年單月低點。

力成自結1月合併營收50億元，較去年12月57.8億元下滑13.49%，比去年同期72.43億元大減30.97%，創2019年6月以來單月低點。

力成日前在法人說明會指出，第1季因傳統淡季，1月有農曆春節長假、2月工作天數較少、兩岸緊張局勢、中國大陸COVID-19疫情發展及庫存調整不如預期順利等因素，會是今年最艱困的一季。

力成預估第1季會是今年單季谷底，之後營收將呈逐季成長趨勢，不過第1季獲利最大變數在於新台幣匯率變動。

力成關係企業超豐自結1月合併營收8.37億元，較去年12月9.61億元下滑12.94%，比去年同期16.8億元大減50.2%，創2019年3月以來低點。超豐指出，1月營收大減主要是景氣放緩及農曆春節放假因素。

超豐日前預估，第1季將會是全年業績最低點，之後預期逐季回升，上半年仍有外部環境負面因素未除，市場買氣持續低迷，庫存水位過高等變數。

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面板驅動晶片封測廠頎邦自結1月合併營收14.31億元，月減17.29%、年減37.37%，創2019年5月以來低點。法人指出，安卓（Android）手機用面板驅動晶片拉貨持續疲軟，頎邦力拚手機用OLED面板驅動晶片、車用面板驅動晶片以及非驅動IC等3大應用持穩。

記憶體IC封測和電子製造服務（EMS）廠華泰自結1月合併營收9.76億元，月減16.73%、年減20.73%，創2018年3月以來低點，法人指出，除了農曆春節長假因素外，記憶體相關晶片封測需求也受到市況疲軟影響。（編輯：張均懋）1120207