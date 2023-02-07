聯詠去年每股賺45.96元 今年第1季營收可望不淡

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹7日電）面板驅動IC廠聯詠去年稅後淨利新台幣279.7億元，年減28.04%，每股純益45.96元。聯詠表示，在筆記型電腦及資訊產品補貨急單湧入下，第1季營收表現可望淡季不淡，將較去年第4季持平或略增。

聯詠下午舉行線上法人說明會，公布去年第4季營運結果。受惠電視需求增加，大尺寸面板驅動IC出貨優於預期，聯詠去年第4季營收達224.2億元，表現優於預期，季增14.6%。

因售價下滑及部分產品成本上升，聯詠去年第4季毛利率40.55%，較去年第3季下滑2.1個百分點，加上業外損失影響，第4季稅後淨利40.43億元，季減6.09%，每股純益6.64元。

聯詠去年全年營收1099.57億元，年減18.77%；稅後淨利279.7億元，年減28.04%，每股純益45.96元。

聯詠自結今年1月營收72.23億元，月減7.02%，年減41.36%。聯詠總經理王守仁表示，第1季適逢產業傳統淡季，廠商持續調整庫存，消費需求仍處低檔，不過，3月可望有高階筆記型電腦及監視器產品補貨急單湧入，整體第1季營收將達222億至232億元，較去年第4季持平或微增，將優於傳統季節性水準。

王守仁說，第1季毛利率將約37.5%至39.5%，營業利益率約20%至23%。第1季大尺寸面板驅動IC、系統單晶片（SOC）及OLED驅動IC產品出貨可望成長，電視晶片將持平，因智慧手機需求依然不佳，中小尺寸面板驅動IC出貨恐下滑。

針對後續市況，王守仁表示，第2季需求有機會逐漸恢復季節性水準，業績可望成長，下半年隨著中國大陸解封、通膨逐漸受控及升息進入尾聲，終端需求值得期待。

王守仁指出，手機及電視OLED驅動IC、車用面板驅動IC暨觸控整合單晶片（TDDI）、中高階SOC及特殊應用晶片（ASIC）今年銷售可望成長。（編輯：楊蘭軒）1120207