威宏1月營收年減2成 樂觀看轉單效應

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（中央社記者潘智義台北7日電）運動裝備及精品包袋製造商威宏-KY今天公告1月合併營收為新台幣4.88億元，較去年同期減少22.29%，主因今年農曆春節假期集中於1月，工作天數較往年少。

威宏-KY發布新聞稿指出，兩大產品當中，輕奢精品包袋訂單維持至少1季以上的能見度，運動相關產品的美國客戶則將生產線移出中國，因而出現轉單效益。

威宏指出，全球國際商務與旅遊活動持續熱絡，推升行李箱、輕奢與精品包袋的消費動能，既有客戶的今年訂單將持續穩定挹注。

另外，TUMI泰國廠訂單更已排單至第2季末，且除現有客戶外，過去受限公司產能滿載而未能接單的中高階美系精品包袋新客戶，去年完成柬埔寨廠區整併後，今年內將開始接單，預計美系精品包袋新客戶的挹注，今年即可貢獻營收。

運動事業方面，威宏指出，運動裝備產品預期可保持穩健，包袋則由於美國客戶持續推動生產外移中國政策，威宏位於越南的德御廠將有機會受惠轉單效益。

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威宏說明，過去集中在中國生產的高爾夫球袋訂單，將陸續移轉至已具備成熟高爾夫球袋產線的越南德御廠，並將持續招募當地員工、擴增產線以因應轉單需求。

展望2023年，威宏維持審慎樂觀態度，即便目前運動產業庫存水位仍偏高，但在轉單效應持續擴大下，威宏今年兩大產品事業可望受惠，以及海外商旅復甦與新客戶帶動輕奢精品包袋明顯成長的挹注下，全年營運規模可望再向上走揚。（編輯：楊凱翔）1120207