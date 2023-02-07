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土耳其強震 工具機公會籲台商助客戶重建產線

2023/2/7 18:07
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（中央社記者鍾榮峰台北7日電）土耳其強震造成死傷慘重，土耳其是台灣工具機出口第3大市場，工具機公會今天表示，台灣工具機產業在土耳其主要是代理商或是經銷辦公室，受地震影響有限，台商可提供專業設備和技術服務，提供土耳其客戶重建受損工具機產線。

土耳其南部與敘利亞接壤的地區在當地時間6日清晨發生芮氏規模7.8強震，目前土、敘兩地罹難人數超過3800人，死傷慘重，由於土耳其是台灣工具機產品第3大出口國，台灣工具機業者在當地狀況備受關注。

台灣工具機暨零組件工業同業公會接受中央社記者詢問表示，台灣工具機產業在土耳其主要是代理商或是經銷辦公室，受地震影響層面較小，若不是在災區內，影響更為有限。

在協助土耳其客戶度過震災，工具機公會表示，土耳其客戶若有產線因地震受損，台灣廠商可透過代理或是分公司進行維修，提供專業建議和幫助，例如，提供災後設備重建的計劃和技術方案，協助客戶尋求相關金融機構的資金支持和資源。

此外，工具機公會表示，台灣廠商可提供專業的設備和技術服務，更換受損零件或是租借臨時設備、工具，提供土耳其客戶重建受損的工具機產線。

台灣工具機廠商表示，除了技術與專業之外，也將慰問土耳其客戶提供心理支持，幫助客戶度過災難帶來的壓力和困難。

根據工具機公會資料，去年台灣工具機出口前10大國家依出口金額排序，土耳其名列第3，去年全年出口至土耳其的工具機產品金額約2.54億美元，占去年整體工具機出口金額30.23億美元比重約8.4%，較前年2.41億美元成長5.4%。（編輯：黃國倫）1120207

#土耳其
#台灣
#工具機公會
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