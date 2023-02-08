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凱擘跨區經營遭否准法院判撤銷處分 NCC將提上訴

2023/2/8 16:38
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（中央社記者蘇思云台北8日電）NCC在2020年否決凱擘旗下豐盟跨區經營花蓮縣有線電視，台北高等行政法院近期判決NCC應撤銷處分。NCC今天對此表示，昨天已經收到法院判決書，將提上訴。

凱擘旗下豐盟有線電視系統先前申請跨區經營花蓮縣有線電視，國家通訊傳播委員會（NCC）2019年10月召開聽證會搜集意見，NCC在2020年3月否決豐盟的申請案，意味不能進軍花蓮市場經營有線電視。

NCC當時否決理由提到，豐盟的分組付費方案、定價策略，跟花蓮現有業者接近，差異化不足，對豐盟經營能力有疑慮等。豐盟不服，後來對此提起行政訴訟。

NCC副主委暨發言人翁柏宗今天在例行記者會說明，尊重業者提出行政救濟，昨天收到判決書，法院判決並沒有要NCC改做同意處分，判決是撤銷當時的處分，依照法院見解再做出處分。NCC對此案還會上訴，會提出相關理由說服法院來認可當初的行政處分。（編輯：潘羿菁）1120208

#NCC
#豐盟有線電視系統
#凱擘
翁柏宗
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