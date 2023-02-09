台機械1月出口衰退 美中兩大市場同降

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（中央社記者鍾榮峰台北9日電）台灣機械工業同業公會今天中午公布1月台灣機械設備進出口統計速報，1月機械出口值22.62億美元，較去年同期30.12億美元減少24.9%，也較去年12月減少17.1%。若以新台幣計算1月出口值約692.12億元，較去年同期減少16.9%。

在工具機部分，機械公會統計，1月工具機出口2.37億美元，較去年同期成長6.7%，是1月台灣機械出口前10大品項中，唯一正成長的項目。

機械公會指出，電子設備與檢量測設備雖仍為台灣機械出口前2大，但受到半導體景氣放緩影響，出口值大幅下滑，其中電子設備出口較去年同期減少42.8%，顯示全球電子產品仍在去化庫存，半導體市場需求放緩，電子設備需求同步放緩。

觀察市場趨勢，公會指出，1月對美國、中國大陸出口雙雙下滑，尤其對中國大陸出口持續衰退，1月出口金額來到4.09億美元，排名第2，相較去年同期下滑43.1%；對美國出口金額約6.17億美元，排名第1，年減幅度約20.2%。

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公會分析，1月兩岸受到農曆春節長假工作天數少影響，台灣對中國大陸出口大幅減少，但目前中國大陸COVID-19疫情趨緩、逐步放寬管制，預期經濟景氣將逐步增溫，後續中國大陸經濟復甦情況與全球地緣政治對台灣機械出口影響，有待觀察。

因應俄烏戰爭，台灣配合歐美對俄羅斯經濟制裁。在俄羅斯市場部分，公會表示，配合政府擴大對俄羅斯與白俄羅斯出口管制措施，工具機1月出口俄羅斯金額較去年同期下滑20.8%，預期後續出口將再逐漸下滑。（編輯：楊凱翔）1120209