華碩1月營收年減37% 廣達、仁寶需求淡呈雙降

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北9日電）筆記型電腦產業需求低迷，加上適逢農曆春節假期，PC品牌大廠華碩1月集團營收年減37%；筆電代工大廠廣達與仁寶1月營收也呈現年減、月減「雙降」態勢。

PC品牌大廠華碩今天公布今年1月集團營收為新台幣273億元，年減37%，1月品牌營收為244億元，年減39%，為2020年5月來低點。

華碩表示，2023年1月產業需求仍處低迷，並適逢農曆春節假期，致月營收呈現較高的年減率。

不過，華碩指出，華碩的庫存調整高點已過，因預期經濟面及產業面向下調整的壓力將再持續一段期間，團隊將務實應對產業逆境，強化企業韌性。

筆電代工大廠廣達公告1月營收900.7億元，月減15.3%，年減10.6%。廣達先前表示，第1季為傳統淡季、工作天數較少，以往第1季產業出貨平均季減雙位數百分比，由於去年第1季仍有遞延出貨效應、墊高基期，廣達推估今年第1季筆電出貨將呈現年減。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

仁寶電腦1月合併營收627.23億元，月減13.5%，較去年同期減少24.1%。仁寶先前表示，筆電市場狀況依然不好，尤其英特爾面臨虧損更凸顯市場壓力大；不過仁寶預估今年第1季淡季筆電出貨將季減10%以內，與先前看法相同，沒有再下修，第2季業績有望季增10%以上。

DIGITIMES研究中心日前發布筆記型電腦產業報告指出，由於通路庫存去化緩慢、需求未見曙光，今年第1季全球筆電出貨預估將季減18%。（編輯：趙蔚蘭）1120209