隱形眼鏡廠1月營收多走弱 望隼逆勢雙增

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（中央社記者韓婷婷台北10日電）隱形眼鏡廠1月營收出爐，由於工作天數減少普遍衰退。望隼科技在日本客戶訂單回流，及矽水膠產品開始出貨挹注下，呈現月增2.15%、年增28.65%的雙增態勢。

望隼科技1月合併營收新台幣1.6億元，月增2.15%、年增28.65%。晶碩1月營收4.99億元，月減3.21%，但相較去年同期仍成長3.86%，表現也不俗。

精華1月營收3.33億元，月減8.32%，年減28.76%。視陽1月營收1.92億元，月減10.44%，年減9.88%。主攻硬式隱形眼鏡的亨泰光1月營收4839萬元，月減8.73%，年減19.1%。

望隼表示，1月營收成長主要受惠日本客戶因應備貨需求訂單回流，矽水膠產品在台灣開始出貨。另受惠於耕耘日本及中國市場有成，代工市占率持續攀升，預計將帶動今年營收表現較去年同期顯著躍升。

望隼2022年也繳出亮眼業績，年營收成長29.2%達18.34億元，主要動能來自日本、中國兩大市場。

亨泰光表示，今年農曆春節提前至1月，各通路營業天數較去年同期減少約3成，但1月合併營收較去年同期僅減少約19.11%，主要受惠診所通路效益持續發酵，台灣市場單日營業額較去年同期增加約28%，彌補中國大陸1月受疫情增溫及農曆春節長假，出貨量減少的影響。

觀察目前訂單出貨量，亨泰光表示，2月整體營運可望回溫。台灣地區寒假即將結束，家長開學前陪伴學童進行視力檢查，學童將進行評估近視防控方案；至於中國大陸地區已恢復正常出貨節奏。

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亨泰光指出，功能性隱形眼鏡為剛性需求產品，較不受景氣波動影響，整體銷售可望維持穩健的成長動能；因應台灣與中國大陸的OK鏡（角膜塑型鏡，Ortho-K）普及率持續提升，五股廠的第2條全自動化產線，已於去年第4季正式加入生產行列，今年總產能可望再增加至60萬片。

此外，亨泰光指出，公司持續研發各項客製化的功能型隱形眼鏡，今年預期將於台灣地區推出兒童近視控制用光學鏡片，及推廣數位驗配OK鏡等，均可望挹注營運成長動能。（編輯：楊蘭軒）1120210