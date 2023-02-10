美國升息疑慮盤旋 亞股多數收低

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（中央社香港10日綜合外電報導）亞洲股市今天多數收黑，追隨美國股市昨天再度走跌趨勢。這股賣壓來自上週美國公布表現絕佳的1月就業報告後，市場上便瀰漫著升息疑慮。

法新社報導，股市交易商於1月看好美國聯邦準備理事會（Fed）的貨幣緊縮行動很快會結束，但到了2月他們被拉回現實，轉為思索借貸成本可能還會升高，且利率停留在高點時間比預期還久。

最新就業數據顯示，美國經濟依舊強健。數名聯準會官員因此警告說，有必要再做更多努力來讓物價獲得控制。

里契蒙聯邦準備銀行（Richmond Fed）總裁巴爾金（Thomas Barkin）本週也聲援同僚，提醒聯準會若想讓通貨膨脹率降至自訂的2%目標，就必須要「堅定持續」調高利率。

然而，隨著美國借貸成本還要進一步攀升，部分人士甚至警告利率恐升至20年高點的6%；越來越多人擔憂，全球最大經濟體美國將陷入衰退。

分析師指出，下週出爐的美國消費者物價指數（CPI）將是關鍵點，結果可能對聯準會未來升息計畫有重大影響。

香港股市今天在科技類股籠罩沉重賣壓下，收盤挫跌2.0%，在亞股當中跌幅最深。上海股市收低0.3%，雪梨、首爾、台北、曼谷和雅加達股市也全數收黑。

不過，東京股市在日圓匯價走貶的加持下，收盤小漲0.3%。新加坡、威靈頓和馬尼拉股市也都收高。（譯者：張正芊/核稿：陳彥鈞）1120210