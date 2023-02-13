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電子不振 台股收跌42點15500點失而復得

2023/2/13 13:53（2/13 14:21 更新）
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台股13日終場下跌42.37點、以15544.28點作收。（中央社檔案照片）
台股13日終場下跌42.37點、以15544.28點作收。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴言曦台北13日電）美國1月消費者物價指數（CPI）將在14日出爐，台股今天投資氣氛觀望，台積電等電子權值股表現不振，反觀塑化、紡織等類股相對抗跌，受到買盤青睞。

台股今天早盤一度跌逾百點，低點至15465.56點，盤中跌幅收斂，15500點失而復得，終場以15544.28點作收，下跌42.37點，跌幅0.27%，成交值新台幣1764.99億元。

半導體今天賣壓籠罩，台積電終場下跌4元，收在541元，跌幅0.73%；聯發科終場下跌9元，收在731元，跌幅1.22%。

賣壓湧現的族群還包含航運類股，終場收跌1.54%。其中長榮、陽明、萬海收盤跌幅皆超過2%。

今天盤面上表現相對抗跌的族群則有塑化、紡織、鋼鐵等類股，終場分別上漲0.20%、0.23%及0.51%。（編輯：楊凱翔）1120213

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