外媒：封測大廠艾克爾上海廠規劃停工一週

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（中央社記者鍾榮峰台北13日電）晶片市場低迷，半導體封測大廠也傳出受到影響。南華早報（South China Morning Post）日前報導，半導體封測大廠艾克爾（Amkor）上海廠規劃停工一週，藉此降低成本。

南華早報引述內部消息指出，艾克爾已通知生產單位員工，從2月27日至3月6日休假，辦公人員也從2月27日休假至3月3日。

報導引述消息表示，艾克爾此次措施主要是受到整體半導體環境影響，訂單不足，藉此降低成本。

根據官網資料，艾克爾於2001年7月在上海設立半導體封裝廠，蘋果（Apple）去年10月公布的供應鏈名單顯示，艾克爾上海廠據點持續入列。

市場人士表示，台灣是艾克爾最大的先進封裝基地，艾克爾在中國大陸、台灣和韓國均布局高階先進封測。在中國大陸上海外高橋，艾克爾設廠布局高階快閃記憶體堆疊封測和12吋凸塊晶圓（Bumping）。

艾克爾也規劃在越南建立高階系統級封裝（SiP）產線，持續按照計畫進行中，預估今年下半年可進入量產階段。（編輯：張良知）1120213