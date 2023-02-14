和泰集團與士電投資設立充壩服務 主攻智慧充電

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工研院技術轉移輔導設立起而行綠能，獲得和泰集團和仰德集團旗下士林電機投資，共同成立充壩技術服務公司，主攻智慧充電服務系統，14日上午正式對外亮相。圖為起而行綠能董事長簡金品。中央社記者謝佳璋攝 112年2月14日

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（中央社記者鍾榮峰台北14日電）工研院技術轉移輔導設立起而行綠能，獲得和泰集團和仰德集團旗下士林電機投資，共同成立充壩技術服務公司，主攻智慧充電服務系統，今天上午正式對外亮相。

經濟部今天宣布，工研院提供專利充電技術，獲得和泰集團、士林電機投資，共同成立專業充電服務暨營運軟體公司充壩（Gochabar）。

充壩主要供應智慧充電服務系統，聚焦社區大樓、企業建置、公共建置等系統整合服務3大市場，經濟部指出，此次技轉專利可針對個別電動車主動式充電調節控制，尤其挹注大型充電站產出更大效益，也將協助國內產業建構智慧充電服務軟硬體實力。

經濟部技術處表示，起而行創立時透過專利授權、技術和人員移轉，承襲工研院執行科專計畫成果，最近又承購科專計畫布局充電相關專利2案6件；根據資料，起而行綠能在台灣充電樁市占率約60%，也外銷至歐洲、日本、東南亞，並進入美國市場。

為解決電動車普及重要一哩路，經濟部擬定全台公共充電樁建設計畫，首階段目標是到2025年， 在公有停車場、大賣場、加油站、台鐵高鐵站，大量建置公共充電樁，慢充7200座、快充600座，合計兩者總數要到7800 座；第二階段從2026年至2030年，包括提供補助、強化電網韌性等。

士電先前指出，充壩總股本約新台幣1.2億元，其中士電與起而行合資持股比重約6成，和泰與和潤投資比重約4成，初期布局充電營運（CPO），未來不排除進軍MSP（Mobility Services Provider）營運。

業界人士表示，充壩主要股東中，起而行持股比重約4成，士電約2成，和泰與和潤持股比重各約2成。（編輯：郭無患）1120214