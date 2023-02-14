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士電上半年業績審慎樂觀 綠能占比2024年拚4成

2023/2/14 12:53（2/14 13:06 更新）
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士林電機今年看好綠能成長動能，最快2024年業績占比可大幅提升至4成。圖為士電總經理謝漢章於14日與士電轉投資起而行綠能充電樁合影。中央社記者鍾榮峰攝 112年2月14日
士林電機今年看好綠能成長動能，最快2024年業績占比可大幅提升至4成。圖為士電總經理謝漢章於14日與士電轉投資起而行綠能充電樁合影。中央社記者鍾榮峰攝 112年2月14日
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（中央社記者鍾榮峰台北14日電）士林電機總經理謝漢章今天表示，綠能是今年主要成長動能，今年士電業績目標續看成長，第1季業績相對樂觀，預期綠能相關業績占比，最快2024年可大幅提升至4成。

工研院技術轉移輔導設立起而行綠能，獲得和泰集團和仰德集團旗下士林電機投資，共同成立充壩技術服務公司，主攻智慧充電服務系統，今天上午正式對外亮相。

受邀出席活動的謝漢章接受媒體採訪時指出，今年士電營運持續訂下成長目標，其中綠能相關是主要成長動能，綠能包括產品和工程項目，去年綠能相關業績占比已到2成，若加上台電強韌電網計畫，預估最快2024年綠能相關業績占比可大幅提升至4成。

謝漢章指出，今年1月至3月營運相對樂觀看待，包括重電、綠能、台電計畫去年下半年訂單量大，今年第1季持續出貨，自動化事業群和中國大陸子公司受到大環境影響，部分業績可能回落。

不過謝漢章表示，士電上半年在綠能和台電強韌電網計畫助攻下，預期第1季業績相對樂觀，第2季可望持平，下半年其他事業群業績回溫，有助今年業績成長目標，上半年審慎樂觀，下半年待景氣復甦拚商機。

談到與起而行綠能合作，謝漢章指出，士電是起而行綠能的製造中心，可因應起而行訂單需求，士電持續擴充在新竹的充電樁產線。

謝漢章認為，士電不僅提供充電樁關鍵元件給業者，在綠能發展上鎖定4大領域，包括綠電供應者（漁電共生、電廠EPC統包工程）、升壓站建置（自用或供應他人）、儲能案場（從規劃到維運）、綠能應用（充電站、充電樁、DC電源開關、電動車動力系統）。（編輯：林淑媛）1120214

士林電機與起而行綠能合作，攜手和泰集團共同成立充壩技術服務公司，攻智慧充電服務，14日充壩正式亮相。圖中為士電總經理謝漢章，左為起而行綠能董事長簡金品。中央社記者鍾榮峰攝 112年2月14日
士林電機與起而行綠能合作，攜手和泰集團共同成立充壩技術服務公司，攻智慧充電服務，14日充壩正式亮相。圖中為士電總經理謝漢章，左為起而行綠能董事長簡金品。中央社記者鍾榮峰攝 112年2月14日
#謝漢章
#士電
#台電強韌電網
謝漢章
士電看明年產業景氣有變數 營運受惠綠能拚成長光陽明年電動車換電站拚2600座 與仰德集團策略結盟
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