聲寶陳盛沺：通膨緩加促銷 家電產品有可能降價

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

聲寶集團總裁陳盛沺14日在桃園營運總部啟用典禮表示，通膨慢慢緩和，搭配促銷，家電產品有可能降價。中央社記者潘智義攝 112年2月14日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義桃園14日電）聲寶集團總裁陳盛沺今天在桃園營運總部啟用典禮表示，通膨慢慢緩和，搭配促銷，家電產品有可能降價；美中貿易戰下，旗下瑞智的壓縮機有轉單機會。

他表示，新總部容納聲寶、瑞智2家上市公司，及未來要上市的東源物流；原總部所在的龜山廠將開發物流園區，另在新北市建「快樂老人村」，預計3月舉行動土典禮。

針對市況，陳盛沺說，全球經濟不景氣，但國內消費依然持續，甚至有報復性消費；且節能家電補助、貨物稅減免，都有利家電業今年表現，聲寶今年業績可望有兩成的成長。

媒體關切，通膨壓力加上原物料價格攀高，家電產品是否漲價。陳盛沺表示，因通膨慢慢緩和，搭配促銷活動，非但不漲價還可能降價。

他說，聲寶大部分的投資都在台灣，物流園區預計兩年後全面營運；瑞智壓縮機市占率世界第4位，雖然排在中國廠之後，但因美中貿易戰，可望獲得新的轉單機會。

聲寶主管表示，桃園營運總部大樓今天正式啟用，原總部辦公室所在的龜山廠區將改建成物流園區，但因目前設計部門仍在廠區運作，且冰箱產線預計2024年中才淨空，所以即便物流園區開發可分期施工，最快可在今年動工，但預計2025年至2026年才會完全啟用。

物流園區第1期物流倉儲設施，有機會在2024年啟用，一個區塊約2000坪，第1期工程有兩個區塊，共4000坪，因為屬兩層建物，共有8000坪可使用面積；若一坪租金以1000元計算，一個月租金收入約800萬元，年租金收入約9600萬元。

聲寶說明，物流園區基地面積近4萬坪（3700多萬坪），舊總部辦公室保留，用於物流園區管理，加上園區新建物，規劃物流使用坪數約5萬多坪，至少切成10個區，但仍可針對長約客戶提供客製化建物，優先考慮出租給電子業、電商。

聲寶指出，因物流園區地點佳，希望讓高單價產品使用，所以集團內部的東源物流除目前使用的楊梅倉庫外，將另覓地點，不會使用未來的聲寶物流園區。

聲寶主管坦言，聲寶物流園區原本規劃為科技園區，但因開發案回饋金太高，不論「買容積率」或採代金模式變更地目，恐需花幾十億元，所以放棄科學園區計畫，改為投資能最快回收的物流園區方式定案。

另外，聲寶土城銀青宅（快樂老人村）預計3月21日舉行動土典禮，規劃為地上12層，還包括地下4層建物。（編輯：楊蘭軒）1120214