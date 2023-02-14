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倫敦FTSE 100指數逼近8000點 刷新盤中紀錄

2023/2/14 18:50
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（中央社倫敦14日綜合外電報導）市場關注美國通膨數據之際，華爾街股市13日勁揚收高，歐洲股市今天開盤後普遍走升，倫敦FTSE 100指數盤中一度來到7996.35點，締造新高紀錄。

英國網路投資平台「互動投資人」（Interactive Investor）分析師韓特（Richard Hunter）告訴法新社：「美國市場昨夜又繳出不錯表現，乘勢拉抬FTSE指數，將它推向紀錄新高，朝向重要心理關卡8000點邁進。」

「這項指數持續吸引投資人的興趣，當中的銀行、能源成分股，仍料分別受惠於升息與中國經濟復甦。」

格林威治時間10時15分左右，FTSE 100指數報7981.90點，較13日收盤上漲0.43%。

歐元區部分，法蘭克福DAX指數上漲0.25%，來到15436.42點；巴黎CAC 40指數揚升0.47%，報7242.66點。

由於各界預測美國通膨速度將放緩，紐約股市13日勁揚。

美國預計今天稍晚公布1月份消費者物價指數（CPI），根據彭博，美國1月CPI年增率預估6.2%，低於去年12月的6.5%。（譯者：楊昭彥/核稿：劉淑琴）1120214

#美國
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