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中光電去年第4季獲利年減3成 全年每股盈餘6.03元

2023/2/14 20:58
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（中央社記者潘智義台北14日電）背光模組廠中光電今天表示，因國際政經局勢、通膨、產業淡季影響，2022年第4季影像、節能兩大事業都不理想，單季獲利新台幣3.72億元，年減29.5%，全年每股稅後盈餘6.03元。

中光電統計，2022年全年影像產品出貨量約135.8萬台，創歷年新高，年增56%；中光電總經理林惠姿在法人說明會指出，影像產品全年成長主要來自家庭娛樂及微投影產品。

中光電統計，2022年第4季合併營收111.71億元，較第3季減少13.4%，年減26.1%；第4季歸屬母公司業主淨利3.72億元，季減46.7%，年減29.5%，每股盈餘0.95元。

中光電2022年合併營收497.83億元，年減0.1%；歸屬母公司業主淨利23.59億元，年增16.1%，每股盈餘6.03元。

另外，由於全球總體經濟不佳，通膨壓力持續，中光電預估今年節能產品出貨量僅微幅成長，其中以電視、公用顯示器面板背光模組成長較大。（編輯：張良知）1120214

#中光電
#林惠姿
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