更多編輯台推薦新聞：
我的法國影展落幕 「空姐沒有明天」摘評審團大獎
娛樂

我的法國影展落幕 「空姐沒有明天」摘評審團大獎

台灣愛心援助土耳其 強震捐款管道彙整一次看
政治

台灣愛心援助土耳其 強震捐款管道彙整一次看

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看
生活

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

經部：七股敏感區採漸進開發 不推台61以西漁電共生

2023/2/14 23:30
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北14日電）昨天媒體報導台南搶救七股大聯盟到總統府前陳情，經濟部澄清，已向警方查證，昨天並無此陳情活動；針對爭議部分，經濟部已規劃在七股生態敏感地區採漸進式開發，並承諾不在七股台61以西劃設漁電共生專區。

有關昨天媒體報導台南搶救七股大聯盟到總統府前陳情，指出當地大量興建太陽能光電板，已嚴重影響在地人生存，200多位鄉親向總統蔡英文表達忍無可忍，經濟部今天透過新聞稿表示，已向警方查證，昨天並無此陳情活動。

經濟部進一步說，經比對新聞畫面，該報導可能使用去年11月3日七股民眾北上陳情的影像畫面，並非昨天陳情抗議。

針對去年11月3日「搶救七股大聯盟」於立法院陳情訴求，經濟部表示，已就七股生態敏感地區採漸進式開發，承諾不在七股台61以西劃設漁電共生專區，並勸說業者避免於七股台61以西設置光電。另為減少光電開發對七股地區影響，已於該地成立跨部會工作站，即時處理當地光電開發相關爭議。

經濟部表示，去年「搶救七股大聯盟」於立法院召開說明會時，經濟部已就陳情民眾在七股光電總量管制、七股台61以西禁止開發光電等議題具體回應；七股光電總量管制部分，目前公告的台61以東2279.6公頃漁電共生專區，已規劃採漸進式開發，其中高度生態敏感的關注減緩區，以優先開放100公頃為示範。

至於台61以西禁止開發光電訴求，經濟部承諾不在七股台61以西劃設漁電共生專區，並勸說業者應避免於台61線以西爭議地區設置光電。

針對光電空間規劃，後續經濟部將擬定能源用地白皮書，引導光電至適合開發區域。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

在室內養殖屋頂型光電部分，農委會正研擬漁電共生案場設置原則及養殖技術指引，並已預告「申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法」第21條附表4修正草案，落實室內養殖設施區位設置空間指導。

此外，為減少光電開發對七股地區影響，經濟部已於去年11月在七股地區成立跨部會工作站，即時處理當地光電開發相關議題，如道路施工品質及鄰損事宜，盼能即時並有效化解當地爭議。（編輯：趙蔚蘭）1120214

#經濟部
#七股
#台61
蔡英文
人事總處：退撫基金撥補法有明定 111年預計404億李大維：交流機制停滯是兩岸人民損失
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族