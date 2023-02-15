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中國品牌手機續冷 研調：首季出貨估年減1成

2023/2/15 12:27
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（中央社記者江明晏台北15日電）研調機構DIGITIMES指出，2022年第4季中國品牌智慧型手機出貨年減達21.4%，預估今年首季需求依舊難有起色，出貨年衰退幅度將在1成以上。

DIGITIMES研究中心分析師林俊吉統計與分析，2022年第4季因中國市場銷售仍處低檔、海外市場仍受通膨所苦，折損消費者購機意願，中國品牌智慧型手機業者為使通路庫存水準不再升高，持續保守出貨，合計約1.5億支，季增6.6%，年減幅則高達21.4%。

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觀察去年第4季中國品牌前3大業者出貨表現，Oppo小幅季減，小米及Vivo則呈季增。前3大業者占整體中國品牌出貨比重合計為63.1%，低於前季的65.4%，原因是榮耀、華為、傳音及聯想等業者合計出貨季增幅更大。

展望2023年首季，DIGITIMES認為，中國需求依舊難有起色，又逢海外淡季，中國品牌智慧型手機合計出貨將持續下探，預估首季出貨年衰退幅度將在1成以上。（編輯：楊蘭軒）1120215

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智慧手機拚谷底反彈 研調：第2季起銷量回暖
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