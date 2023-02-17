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專利獲肯定 台達電入選科睿唯安全球百大創新機構

2023/2/17 15:46
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（中央社記者韓婷婷台北17日電）電源管理及散熱解決方案大廠台達電全球專利累積超過1.5萬件，今天宣布連續兩年入選科睿唯安（Clarivate）全球百大創新機構（Top 100 Global Innovators），創新及專利智權布局獲肯定。

台達電表示，全球各地共有73個研發中心，研發工程師超過1萬人，近年更穩定提撥營收至少8%作為研發經費。截至2022年底，於全球專利獲准總數已累積超過1.5萬多件，其中2022年獲准專利達1070件，專利布局主要在美國、大陸、台灣、歐洲等地。

台達電執行長鄭平表示，台達電以科技推動永續，致力研發創新，技術領域涵跨電力電子、基礎設施以及自動化等多元面向，長期深耕專利資產，確保競爭力。智權布局方面，在研發、製造基地以及主要市場，而放眼印度與東南亞等地，未來也將加速相關智權布局。

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鄭平表示，台達電創新思維深植文化，自2008年起即設立台達電創新獎，其中關於「智權」的獎項就包含「傑出貢獻獎」、「發明菁英獎」及「優質智權布局獎」，以表揚個人或團隊對發明及建構具商業價值的專利布局。

台達電並在2013年成立「台達研究院」，專注前瞻科技研究，涵蓋智慧製造、智慧學習與生命科學等領域物聯網服務與解決方案，並以開放創新模式與產官學研生態體系協作，加速下一代或全新產品技術的創新。（編輯：趙蔚蘭）1120217

#台達電
#鄭平
#優質智權布局獎
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