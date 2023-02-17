證交所2023年海外招商首發 前進馬來西亞雙城

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北17日電）台灣證券交易所今天宣布，持續吸引優質外國企業加入台灣資本市場，繼2022年12月重啟海外招商實體活動後，2023年首站瞄準台商匯聚及深具發展潛力的馬來西亞市場。

證交所發布新聞稿指出，與安侯建業聯合會計師事務所於2月13日至17日共同前往馬來西亞吉隆坡、檳城等地招商。

證交所總經理簡立忠說明，本次與證交所交流的馬來西亞華商、台商企業，所屬產業領域多元，包括健康管理、生技醫療、機械、鋼鐵、家具、電子代工製造、人力資源管理、軟體服務及再生能源等業者。

近年來台灣資本市場日益壯大，依據世界交易所聯合會（WFE）統計顯示，截至2022年底台灣已上市公司整體市值約為新台幣44兆元，排名全球第17大；2022年台股總成交值為59.6兆元，換算每日成交量約2400億元，實屬小而美的高流動性市場。

證交所表示，與其他鄰近亞洲市場相較，台灣資本市場具備本益比合理、流動性佳、外資持股市值占比約4成、再籌資（SPO）多元暢通管道、上市成本合理可負擔，資訊透明公開等特色。

目前海外註冊在台掛牌第一上市公司（KY公司）家數計76家，產業聚落豐富多元，平均初次上市（IPO）籌資規模約10億元，更有高達4成KY公司進行SPO再融資，上市後籌資管道多元便捷。

證交所統計，截至2022年，KY公司本益比約15倍、累積周轉率逾227%，交易表現亮眼。現已有多家來自越南、泰國、馬來西亞等新南向國家企業在台上市掛牌。（編輯：趙蔚蘭）1120217