美國墾務局拜會水利署 盼深化台美水利合作

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（中央社記者蘇思云台北18日電）美國內政部墾務局（USBR）及美國公路管理局（FHWA）代表今天拜會水利署，雙方就已合作逾35年「台美水資源發展技術支援協議」框架進行會晤交流，期待未來深化雙方合作，共同面對氣候變遷挑戰。

水利署今天透過新聞稿表示，台美交流美方代表團，包括墾務局水利專家Yong Lai擔任聯絡官、水利工程師Benjamin Abban、資深國際事務專家Angela Medina及FHWA國家公路研究所數值模式專家Scott Hogan等4人來台技術交流。

台美合作開發的SRH（Sedimentation and River Hydraulics），是由水利署及美國墾務局官方自2008年起合作共同開發的公開免費軟體。

水利署指出，SRH河川水理動床數值模式的功能包含河川水理、河道泥砂運移、軟岩沖蝕、岸壁沖刷及異重流分析等，實務上已運用在美國科羅拉多河的河道泥砂運移分析、台灣石門水庫集水區泥沙沖蝕探討及淡水河河口海岸漂沙模擬。

水利署強調，這套模式的功能包含河川水理、河道泥砂運移、軟岩沖蝕、岸壁沖刷及異重流分析等，實務上已運用在美國科羅拉多河的河道泥砂運移分析、台灣石門水庫集水區泥沙沖蝕探討及淡水河河口海岸漂沙模擬。

水利署北區水資源局、第十河川局及水利規劃試驗所也帶領美方代表團到石門水庫阿姆坪防淤隧道、二重疏洪道及淡水河河口等處現地勘查，針對水庫防淤、集水區土砂管理等創新作法與策略進行交流。

水利署署長賴建信在雙方會晤中表示，台灣近幾年面對許多挑戰，如百年大旱、集水區土砂問題影響水庫庫容、氣候變遷短延時強降雨增加致災風險等，水利署也提出因應對策，例如，創新水資源調度策略、水庫繞庫排砂、出流管制、逕流分擔及在地滯洪等策略，這些成功經驗也樂於向國際分享，同時也希望台美水利合作能持續深化。

美方代表團對台灣重視水利工作，與因應氣候變遷的前瞻創新思維與成果，都表示高度肯定，期待未來可持續深化彼此交流合作。

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水利署強調，台美合作最早可追溯到1956年，石門水庫建設開啓雙方合作契機，1987年簽訂「台美水資源發展技術支援協議」展開正式合作，由台美雙方依簽訂附錄項目的實際需要，共同進行數值模式研究、開發與推廣課程，並派遣相關專家進行技術交流及諮詢。

目前執行中主要合作工作內容為水資源工程、水壩安全管理技術協助及諮詢、河川復育、土砂管理及流域改善與調適措施等。水利署指出，未來也會攜手墾務局持續合作，發展與推廣水資源相關技術。（編輯：林淑媛）1120218