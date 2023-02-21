智原去年每股純益9.88元 擬配息5元
2023/2/21 17:06
（中央社記者張建中新竹21日電）IC設計服務廠智原去年營收與獲利同創新高，每股純益9.88元，董事會決議每股配發5元現金股利。
智原下午舉行線上法人說明會，公布去年第4季營運結果。隨著客戶委託設計業務創新高，智原去年第4季營收新台幣32.5億元，較第3季略增0.2%。
智原去年第4季毛利率47.6%，較第3季下滑1個百分點；歸屬母公司淨利5.24億元，季減12.4%，每股純益2.11元。
智原2022年總營收130.65億元，年增61.6%；毛利率48.8%，下滑1.8個百分點；歸屬母公司淨利24.55億元，年增112.3%，每股純益9.88元，董事會決議每股配發5元現金股利。
智原去年量產業務營收攀高至100億元大關，年增78.2%；矽智財營收13.43億元，年增26.4%；委託設計服務營收17.2億元，年增22%。
展望今年第1季，智原總經理王國雍表示，第1季矽智財與委託設計服務業績可望創新高，量產業績則可能下滑，第1季總營收將較去年第4季微幅成長。
王國雍指出，微控制器（MCU）景氣未見回溫，預估轉投資雅特力的通用型MCU廠占智原營收比重，將自去年的15%滑落至今年第1季的5%。
王國雍說，特殊應用晶片（ASIC）產品出貨速度放緩，今年第1季將提列存貨跌價損失，估計可能影響毛利率2至3個百分點。（編輯：張良知）1120221
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