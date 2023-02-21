光寶：下半年優於上半年 全年營收目標仍正成長

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（中央社記者韓婷婷台北21日電）光寶科總經理邱森彬表示，資通訊產品持續去化庫存，因需求下滑，加上部分雲端相關拉貨趨緩；扣除去年出售的影像部門，上半年營收難以避免年減問題，但下半年雲端、光電動能帶動下，全年營收仍可望優於去年。

光寶科技今天舉行法人說明會，公布財報，去年全年每股獲利6.19元，創下歷史新高。

邱森彬表示，光寶精實聚焦擴大核心能力的效益顯現，未來將持續聚焦在綠色資料中心、永續運輸與高效能基礎設施三大領域。雲端及包含車用的光電事業群將是今年主要成長動能，預計今年將有一至二成的成長動能，未來幾年也將維持雙位數成長。

展望今年，邱森彬表示，整體看來第2季產業景氣才有可能逐步回升，其中資通訊產品需求相對弱，客戶持續消化庫存中，上半年將較去年下滑，市場對今年整體PC產業看法相對保守，但產業特性仍看好下半年優於上半年。

邱森彬預期，2023年整體研發能量將持續擴展，在雲端電源解決方案、電動車充電方案、車用照明與 ADAS影像模組、5G小基站及IoT等高價值事業成長帶動下，整體營運表現將穩健提升，毛利率隨著產品組合調整也仍有提升空間，目標在20%以上。

邱森彬透露，Data Center相關電源市占率已從個位數提升至3成，今年在新產品、新客戶導入下將持續成長；車用電子去年受到晶片問題壓抑，整體營運成長超過2成，主要貢獻來自充電樁，預期未來3至5年將進入快速成長期。

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邱森彬指出，未來除了投入更多資源在軟體能力的強化外。因應未來市場快速成長，已規劃在美國達拉斯建立一個新的生產基地，主要生產車用相關產品，初期投入金額約新台幣5億元，建置一條生產線，就近供應當地客戶。

光寶今年資本支出預計維持在60億元左右，除了新建美國廠外，同時也將擴大越南廠規模，預計第二季啟動越南二期，以生產資通訊產品為主，部分雲端產品也會轉移到越南生產，配合客戶進行生產基地分散，會把一部分產能移出中國，但不會全部移出，目標是50%來自非中國生產。越南廠將來會成為中國以外最大製造中心。（編輯：黃國倫）1120221