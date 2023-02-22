葡萄王去年每股賺9.84元 擬配6.9元現金股利

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（中央社記者韓婷婷台北22日電）葡萄王公布去年稅後淨利新台幣21.7億元，年增11.4%，每股盈餘達9.84元，年增11.7%，為近5年來最高、歷史次高。董事會決議每股擬配發6.9元現金股利，創歷史新高紀錄。

葡萄王2022年合併營收達103.9億元，年增6.05%；毛利率81.6%，營業淨利25.52億元，較前一年同期成長10.4%，每股盈餘（EPS）9.84元。

葡萄王表示，去年上海葡萄王業績雖然受中國疫情封控衝擊，但在台灣事業體成長強勁護航下，逆勢成長突破新高。母公司自有品牌大型量販新通路及新品加入，是推升業績持績成長主因；海內外代工受惠市場擴大，益生菌需求增加成長強勁。

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另外，子公司葡眾商品銷售維持成長態勢，新加入會員人數也隨著疫情趨緩重見曙光。

展望2023年，葡萄王表示，2月工作天較去年同期回升，加上中國去年底陸續解封，上海葡萄王營運已穩定復甦，整體第1季營收將重啟成長軌跡。看好後疫情時代，民眾自主健康意識風氣興起，推動保健食品需求提升，將延續多元化與多角化經營策略，持續產品、原料的創新研發，滿足代工客戶需求，今年營運有信心維持高檔水準。（編輯：楊凱翔）1120222