台達電：營運雙位數成長目標不變 電動車今年將獲利

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（中央社記者韓婷婷台北23日電）台達電子董事長海英俊今天表示，今年除了消費性產品外，其他產品均維持成長；其中電動車會是最大的成長動能，深耕電動車領域15年，今年終於可以轉虧為盈，集團整體營運目標是未來5年都是雙位數成長。

台達電今天舉行法人說明會，2022年合併營收新台幣3844.43308億元，年成長22.17%，稅後盈餘326.65728億元，年成長21.9%，每股盈餘為12.58元，在樓宇自動化、車用電子、伺服器、資料中心等各項業務均穩定成長，推動營收、獲利及每股盈餘均創下歷史新高。

海英俊表示，每年雙位成長是整集團營收未來5年可以預期的目標，展望今年，海英俊表示，除了手機、NB、PC等相關消費性產品需求較疲弱外，其餘產品需求依舊穩定，尤其是電動車相關產品今年將進入高速成長期，去年營收成長動能約5成，今年在晶片等零組件短缺問題疏解下，年成長動能將優於去年。

電動車的大趨勢，在TESLA引領下，對傳統車廠造成鯰魚效應，發展速度超乎預期，相信電動車時代已真的到了，台達深耕了15年，去年達到損益兩平，今年將可開始貢獻獲利。

根據法人推估，台達電今年電動車產品成長動能將超過5成，整體營收占比將來到10%，營業規模將挑戰新台幣400億元，同時正式轉虧為盈。

台達電執行長鄭平表示，第1季目前看來可以穩定成長，第二季還不是很明確，主要是消費性產品有些影響外，其他都還不錯，除非有重大事件發生，內部預估全年度還是持續成長。

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鄭平指出，台達電在儲能部分成長比率很高，不過占比相對低，目前仍以台灣市場為主，後續成長空間很高。子公司被動元件廠乾坤積極轉攻車用領域，目前營收貢獻比來到10%，未來比重會越來越高。

在全球產能配置上，目前大陸仍占60%，泰國占比超過20%，其他為台灣、斯洛伐克及印度，由於印度受疫情及缺工影響，蓋廠進度受到延遲，加上轉廠客戶的認證及供應鏈建置均需要時間；另外也將前往匈牙利設廠，布局歐洲電動車市場。（編輯：蘇志宗）1120223