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客運量回升 中華信評估台灣高鐵營運全面復甦

2023/2/23 18:41
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（中央社記者蘇思云台北23日電）中華信評今天表示，邊境管制政策放寬，應可刺激台灣高鐵營收大幅成長，預估今年營收在新台幣460億元到480億元間，客運量可回升到6500萬人次水準，有助台灣高鐵維持充裕的評等緩衝空間。

中華信用評等公司今天發布評等快訊，由於台灣放寬對外國旅客的邊境管制，加上國內交通運載量穩步復甦，台灣高鐵今年的客運量應可回升到疫情前約6500萬人次的水準。

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中華信評指出，台灣高鐵2022年的客運量增加24.6%，達到5400萬人次，主因是去年下半年旅客人數強勁成長，抵銷4月到5月旅客人數因疫情爆發而暫時減少的負面影響。此外，台灣高鐵今年1月客運量達到609萬人次，也較去年同期成長46.8%。

中華信評預期，台灣高鐵今年營收將成長26%至30%，可能在460億元到480億元間；不過，因為本身的固定成本較高，預測合併稅息前折舊攤銷前獲利（EBITDA）利潤率仍將維持在69%至71%間。（編輯：張良知）1120223

#台灣高鐵
#中華信評
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