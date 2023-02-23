統一超去年每股賺8.93元 擬發9元現金股利

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（中央社記者江明晏台北23日電）統一超商公布2022年度合併營收新台幣2904.34億元，年成長10.54%，連7年創新高，每股賺8.93元，較前年成長0.41元，統一超董事會決議每股擬配發現金股利9元。

統一超商公布2022年度合併營收2904.34億元，較去年同期成長10.54%，主要受惠台灣7-ELEVEN及轉投資事業如菲律賓7-ELEVEN、悠旅生活（星巴克）、統一精工、統一生活（康是美）等表現亮眼，共同推動營收成長，這也是連續第7年創下合併營收新高。

獲利方面，統一超2022年合併稅後淨利達110.7億元，成長10.49%，每股盈餘8.93元，較前年成長0.41元。

統一超表示，隨著後疫情時代到來，實體零售消費需求正在回暖，未來統一超商將持續展店並強化多元複合經營，整合創新商品與服務，並且推進OPEN POINT生態圈鞏固會員經營，營運成長樂觀可期。

回顧2022年，統一超表示，台灣7-ELEVEN持續展店，在亞洲四地（台灣、上海、浙江、菲律賓）的7-ELEVEN已超越1萬店，除了店數的突破，持續推出各式複合店型，至2022年底，已有逾百家聯名店、複合經營門市已超過千店規模。

展望2023年，台灣7-ELEVEN持續多元展店，開發創新服務與差異化商品，深耕OPEN POINT會員生態圈，整合線上線下策略創新消費體驗，帶動業績穩健成長。

台灣7-ELEVEN門市截至2022年12月底店數6631家，2021年同期店數6379家。（編輯：張均懋）1120223