國際科技大廠加碼30億投資研發 助攻台灣2奈米量產

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（中央社記者劉千綾台北24日電）台美在半導體產業合作關係再深化，經濟部宣布，兩家國際科技大廠將擴大在台研發投資，預估金額達新台幣30億元，有助強化先進製程技術並加速2奈米製程量產，並協助台灣業者接軌國際。

經濟部技術處今天發布新聞稿指出，美西時間23日在加州聖荷西舉辦「經濟部技術處赴美成果暨新創簽約」記者會，會中宣布國際科技大廠科林研發（Lam Research）及益華電腦（Cadence）將擴大在台研發投資。

科林研發是全球半導體製程最大蝕刻製程設備供應商，長期在台灣建立半導體設備零組件供應鏈。經濟部表示，為持續深化雙邊合作關係，科林研發將在台灣成立研發中心及增加研發投資，以強化對客戶先進製程技術服務，加速實現2奈米製程量產。

益華電腦在電子設計自動化（EDA）軟體全球市占第2，在台深耕近40年，亦是台灣半導體產業技術前進的重要角色之一；今年將與工研院合作成立共同實驗室，投入小晶片（Chiplet）設計工具研發，接軌美方研究計畫、介接國際組織，嘉惠台灣業者。

經濟部技術處處長邱求慧表示，此次透過與兩家重點級外商洽談更進一步研發合作，除借重國際大廠在美國學研單位的合作資源，亦可協助台灣產業及研究單位接軌美方研究計畫或參與新興系統開發。

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另外，為促使法人新創鏈結國際，經濟部技術處去年底選派13個法人新創團隊赴美培訓，現傳出有5家將與國際大廠展開合作的好消息，包括「醫起付」、「創淨科技」、「酷手科技」、「福寶科技」及「集思智能」。

經濟部表示，為持續帶領法人新創挑戰國際舞台，今年5月將選送優質法人新創團隊參與「選擇美國」投資高峰會（SelectUSA Investment Summit），亦會持續選派團隊到矽谷取經，協助新創團隊接軌全球、開拓新事業。（編輯：張均懋）1120224