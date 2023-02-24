第一金今年現金股利配發率力守6成 擬拉高配股比重

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（中央社記者張璦台北24日電）第一金控今天表示，今年現金股利配發率可能降至5到6成，但擬拉高股票股利比重，以維持整體7成以上的配發率；同時，在出口放緩以及高基期影響下，今年放款成長目標下修至約4.5%。

第一金控今天舉辦法說會，公布2022年營運狀況，全年稅後淨利新台幣205.96億元、年成長4.3%，首度突破200億元大關，創歷史新高，每股盈餘（EPS）則達1.56元。

第一金表示，2022年受資本市場震盪影響，證券及人壽子公司表現都較前一年遜色，但銀行子公司受惠升息循環，獲利年增15.2%，帶動金控整體表現。

針對銀行業務，第一金指出，2022年放款全年成長13.6%，包括企業放款、房屋貸款、外幣放款等業務，成長均達雙位數百分比；不論國內外市場，都在後疫情時代呈現爆炸性復甦，在放款表現優異帶動下，存放比回升至70%以上，來到70.6%。

第一金表示，2022年房貸業務雖仍呈大幅度成長，但第4季新承作量因房貸利率上揚，略有減緩跡象，後續效應有待觀察。

美國聯準會（Fed）2月1日宣布續升息1碼（0.25個百分點），第一金指出，幅度雖已趨緩，但台美利差仍進一步擴大，銀行資金運用重心轉往換匯交易，帶動金融交易利得上揚，2022年投資收益較前一年大幅成長74.7%。

第一金表示，核心業務獲利方面，淨利息收入在放款成長帶動下，比前一年成長8.5%；手續費收入則因全年財管收入疲軟連帶影響，僅成長1.7%。

資產品質方面，因呆帳提存數相對充足，在有零星逾放個案之下，未造成太大影響，2022年底呆帳覆蓋率持續攀升至709.24%，逾放比則維持在0.18%水位，兩者數字均較2021年改善。

會後媒體關切股利政策，第一金副總經理李淑玲表示，過往股利政策是隨盈餘做彈性調整，多以現金股利為主、搭配股票股利，過去現金股利配發率都落在7成左右，但第一銀行在「大到不能倒」系統性重要銀行（D-SIBs）之列，要考量資產擴充需與資本做連結，以符合相關要求與指標。

李淑玲指出，今年股利政策方案會謹慎處理，配發沒問題，不需動用到資本公積、法定盈餘公積，但現金股利配發率無法像過去一樣高，可能落在5至6成，同時也考慮適度拉高股票股利比重，朝整體7成以上配發率的目標研擬。

大環境影響，台灣出口動能不如過去熱絡，李淑玲表示，加上基期偏高，今年放款年增幅目標訂在4.5%左右，可能難看見雙位數成長；不過，她認為，疫情解封後，國旅需求、普發現金6000元等，將帶動消費增加，內需復甦。

針對房貸放款，李淑玲指出，今年無法像去年成長10%左右，將以自然性成長為主、估計年增幅為3%。

為補上房貸業務成長放緩的缺口，李淑玲表示，今年將努力轉向美國、東協等海外市場，上修外幣貸款目標至約10%；此外，一銀在1月成立德國法蘭克福分行、擴展歐盟布局，今年美國子行也將新增分行。（編輯：張均懋）1120224