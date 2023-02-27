電信新三國時代來臨 NCC委員籲持續關注市場競爭

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（中央社記者蘇思云台北27日電）電信業邁入新三國時代，NCC委員提出建言，未來相關機關需持續關注電信市場競爭狀況，並提出有效預防不競爭的政策，對於資費可能上漲以及後續消費者權益保障問題，也需審慎留意。

國家通訊傳播委員會（NCC）今年1月18日通過台灣大哥大合併台灣之星、遠傳電信合併亞太電信合併案，並要求業者在2024年6月底前處理超頻議題，也要求業者提出多元資費方案。台灣大2月24日董事會決議調整換股比例，意味國內電信業將走入「新三國時代」。

NCC的7名委員對兩大電信合併案都一致通過，多名委員近期分別針對合併案衍生議題提出建議。

NCC委員林麗雲、王維菁在協同意見書指出，未來市場競爭狀況需相關機關持續關注，並提出有效預防不競爭的政策。

委員建議，合併後的行動通訊市場，除非新科技如低軌衛星等加入競爭，否則短期內難以找到具規模的替代競爭業者，因此監理上需有相關機制，以維持市場競爭、合理資費、頻率資源利用的相關監理管制。

意見書建議，相關機關應定期調查市場狀況，監督3家電信業者在合併後是否出現違反市場的競爭行為。例如，大部分歐盟國家每3年進行一次的行動通訊市場檢視報告，並滾動式檢討行動通訊市場競爭狀況與相關監理政策。

此外，政府應協助並扶植虛擬行動網路服務經營者（Mobile virtual networkoperator，MVNO）業者，維持通訊零售市場競爭，以保障消費者權益。此外，對於資費可能上漲以及後續消費者權益保障問題需審慎留意。

至於未來頻譜監理部分，委員意見書指出，實質合併並完成超額頻寬改正後，規範頻譜集中度法規規定可適時檢討，但不適用於正在合併中的個案，以維持法律安定性與公平性。此外，低頻頻段有應用優勢，不宜過度集中在特定業者，否則可能不利電信產業的公平競爭。

NCC委員翁柏宗、王怡惠在合併案協同意見書提到，電信合併案牽涉到1GHz以下的低頻段資源，屬於發展5G的重要資源。台灣目前800MHz頻段自從亞太電信2017年底提前終止3G業務繳回後，至今並未重新釋出提供行動通訊使用，整段約800MHz的低頻段珍貴資源使用率偏低。

意見書建議，應即早就800MHz低頻段頻率做整體規劃釋出，透過商用網路優先提供公共服務及緊急救難服務的方式，建立公共安全與救難應變（PPDR）通訊系統，提供國家守護能量及強化產業競爭力。（編輯：潘羿菁）1120227